Praias do RJ são reconhecidas com selo internacional de sustentabilidade

Boa notícia para os cariocas e fluminenses! Na temporada 2024/2025 a Foundation for Environmental Education (FEE) reconheceu doze praias da estado do Rio de Janeiro com um selo internacional de certificação de sustentabilidade. Assim, as praias premiadas ganham escalão de “Bandeira Azul”. Ou seja, carregam o título de zonas naturais sustentáveis e responsáveis ecologicamente.

O número soa, ainda mais promissor, uma vez que soma três praias a mais que na lista da temporada do ano passado. Com relação aos critérios que elevaram esses nomes a esse selo grupo leva-se me consideração diversos tópicos e exigências. Ao todo, são verificados 34 requisitos. Dentre os principais estão: a qualidade da água, a limpeza da praia, o valor cultural do local e o oferecimento de atividades de educação ambiental para a população.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/12-praias-do-rio-de-janeiro-sao-reconhecidas-com-selo-internacional-de-sustentabilidade-confira-a-lista/