Prazer mortal: jovem de 26 anos morre em motel

Um jovem de apenas 26 anos morreu em um motel na madrugada deste sábado (19). Segundo informações do Corpo de Bombeiro, a corporação foi acionada e, quando chegaram no local, a vítima estava deitada no chão em parada cardiorrespiratória.

Mesmo com a realização dos protocolos de reanimação cardiopulmonar e manobras, o homem veio a óbito no local, segundo consta a declaração do médico do Samu que atendeu a ocorrência.

As informações do portal Metrópoles ressaltam que a identidade da vítima não foi divulgada. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.