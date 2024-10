Preços do mamão continuam caindo nas principais regiões produtoras

Sem mudança na tendência, a última semana (30/09 a 04/10) também foi marcada pela queda das cotações nas principais regiões produtoras do país. No Sul da Bahia, o formosa teve uma redução de 24% em relação à semana anterior, sendo vendido a R$ 0,47/kg. O havaí tipo 12 a 18 foi cotado a R$ 0,51/kg no Norte do Espírito Santo, retração de 22% no mesmo período.

