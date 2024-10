Preços dos ovos são os mais baixos desde janeiro de 2022

Os preços dos ovos comerciais negociados nas principais regiões produtoras do país, Bastos (SP) e Santa Maria de Jetibá (ES), estão em queda pelo sexto mês consecutivo. Na parcial de setembro (até o dia 26), as médias registram o menor patamar nominal desde janeiro de 2022. Segundo pesquisadores do Cepea, a pressão vem da oferta elevada e da demanda enfraquecida no mercado doméstico.

