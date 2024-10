Prefeito de Cachoeiro Victor Coelho se pronuncia após morte dos sogros

Na tarde desta terça-feira (8) o Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Victor Coelho se pronunciou sobre o crime brutal que chocou os moradores da cidade.

Os sogros do prefeito foram assassinados após um roubo no hotel da família, localizado no bairro Baiminas. As forças de segurança do município prenderam os suspeitos logo após o crime.

Leia a nota na integra:

Neste momento de extrema dor, peço a todos que respeitem minha privacidade e o luto da minha família.

Agradeço pelas mensagens de apoio e solidariedade, e conto com a compreensão de todos para que possamos ter nosso momento de recolhimento e união familiar.