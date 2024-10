Prefeito de Iconha prevê concurso público no novo mandato

O prefeito de Iconha, Gedson Paulino (Republicanos), apontou a realização de concurso público como um dos principais desafios para o seu novo mandato.

“Os desafios que o município terá nos próximos anos, será um concurso público, que eu já me com prometi em realizar, tanto para o administrativo, para a educação e para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)”, explicou.

O chefe do Poder Executivo municipal iconhense ainda destacou os investimentos feitos em seu primeiro mandato, o que possibilitará, nessa nova gestão, dar uma maior atenção a outras áreas.

“Nesses três anos e meio que governamos, colocamos em ordem a casa, mas também fizemos investimentos na educação e na saúde, dando um salto de qualidade e garantindo também uma saúde melhor para os iconhenses. Além de obras de infraestrutura, que têm melhorado a vida do iconhense, principalmente na parte urbana”, afirma Gedson.

