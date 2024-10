Prefeito eleito de Venda Nova quer diálogo com o governo do Estado e Assembleia

O empresário Dalton Perim, 65 anos, filiado aos Republicanos, foi eleito no último domingo (6), como prefeito no município de Venda Nova do Imigrante, com 54,80% dos votos.

Dalton, que já comandou o Executivo por dois mandatos, vai assumir pela terceira vez a Prefeitura. Seu vice-prefeito é José Luiz Pimenta de Sousa (Progressistas).

O futuro gestor municipal ressaltou que sua campanha foi pautada pela humildade, verdade, união, transparência e muito trabalho. O prefeito eleito pretende ter diálogo e transparência no processo de transição com o atual governo de Paulinho Minetti (PP).

Sua prioridade ao assumir a prefeitura será conversar com as comunidades. “Quero conversar com as comunidades para identificar as principais demandas e planejar resultados para a gestão,” disse o prefeito eleito.

Braço direito e confidente

Com relação ao papel que o seu vice-prefeito, Pimenta, irá ter no governo, Dalton afirmou que será seu braço direito e confidente. O republicano pretende ter um governo respeitoso e independente com a nova composição da Câmara de Vereadores do município.

Parceria e muito diálogo

Questionado sobre como irá atuar junto ao governo do Estado e Assembleia Legislativa, Dalton Perim ressaltou que vai buscar parceria e “muito diálogo” com os poderes. Além disso, deseja governar para todos, independente de quem seja situação ou oposição. “Vou governar para todos. Sem nenhuma discriminação, pois o município pertence a todo o povo de Venda Nova”, disse o prefeito eleito que também já comandou a Amunes.