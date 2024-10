Prefeito reeleito em Calçado, Cuíca, participa de entrevista ao vivo

O prefeito reeleito na cidade de São José do Calçado, Antônio Cuíca (PSB), irá participar ao vivo, nesta quarta-feira (9), de uma entrevista nos estúdios de PodCast do AQUINOTÍCIAS.COM.

A entrevista vai ao ar a partir das 14 horas, pelo canal do maior portal de notícias do Sul do Estado no YouTube.

Eleito no último domingo (6), com 4.390 votos (57,40%), Cuíca irá falar de sua corrida no período eleitoral e suas expectativas para seu segundo mandato no município de Calçado.