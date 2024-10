Prefeito Victor Coelho agradece apoio após trágica morte de seus sogros

Na tarde desta quarta-feira (9), o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Vitor Coelho, usou suas redes sociais para expressar sua gratidão pelas inúmeras mensagens de apoio, carinho e orações que tem recebido.

Isso devido a trágica morte de seus sogros, Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, vítimas de um latrocínio.

“Estou fazendo esse vídeo para agradecer as mensagens de apoio, de carinho, de solidariedade. As orações de vocês. Está sendo um momento bem difícil para mim, para a minha família, principalmente para a família da minha esposa Keila. Mas Deus está no controle de tudo”, disse o prefeito visivelmente abalado.

Vitor Coelho também informou que, devido à grande repercussão do caso, o velório será restrito a familiares e amigos mais próximos para evitar tumulto. No entanto, o sepultamento será aberto ao público, marcado para as 16 horas no cemitério do Coronel Borges.

“Estaremos lá para nos despedir da Dona Cassioula e do Seu Luiz”, afirmou o prefeito.

O crime que tirou a vida dos sogros do prefeito ocorreu na manhã de terça-feira (8), quando dois criminosos invadiram a residência do casal, roubaram pertences e, de maneira brutal, assassinaram os idosos e seus cães. O latrocínio causou grande comoção entre os cidadãos de Cachoeiro de Itapemirim, pela sua crueldade. Felizmente, a polícia agiu rapidamente e conseguiu prender os suspeitos.

O prefeito encerrou seu vídeo agradecendo novamente o carinho e apoio da população:

“Enquanto é isso, gente, obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe.”

Veja o vídeo: