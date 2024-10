Sogros de prefeito de Cachoeiro serão sepultados nesta quarta (9)

Os corpos de Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos e Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, serão velados e sepultados em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quarta-feira (9), município onde viviam.

O velório será reservado à família e aos amigos mais próximos. O sepultamento está previsto para acontecer às 16h, no Cemitério Municipal do bairro Coronel Borges.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a família agrade todo o carinho recebido. “A família agradece profundamente as mensagens de carinho e apoio recebidas neste momento de dor”, diz o comunicado.

