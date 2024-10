Prefeitura de Piúma abre concurso público com mais de 200 vagas

A Prefeitura de Piúma divulgou edital de um novo concurso público. Ao todo, são 202 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva para diversos cargos e escolaridades.

Dessa forma, os interessados em participar da seleção devem se inscrever no período de 8 a 31 de outubro, no site da banca organizadora, IDECAP. Além disso, é necessário pagar a taxa de inscrição que varia de acordo com o cargo entre R$ 65,00 a R$ 85,00.

Posteriormente, todos os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, que será realizada nos dias de 1º e 8 de dezembro, além de prova de títulos para alguns cargos.

De acordo com o documento mais recente (retificação I), os requisitos para o cargo de Auditor Público Interno: Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Economia foi alterado. Além disso, a prova objetiva ficou prevista para acontecer nos dias 1 e 8 de dezembro de 2024.

Vagas

Segundo o edital, as oportunidades são: Auxiliar em Saúde Bucal (11 vagas); Agente Administrativo (23 vagas); Agente Fiscal (4 vagas); Eletricista (2 vagas); Secretário Escolar (9 vagas). Fiscal de Saúde Pública e Meio Ambiente (5 vagas); Técnico em Eletrotécnica (2 vagas); Assistente Social (4 vagas); Auditor Fiscal de Tributos Municipais: Direito (2 vagas).

Auditor Fiscal de Tributos Municipais: Contabilidade (2 vagas); Auditor Fiscal de Tributos Municipais (Qualquer Área De Formação) (4 vagas); Auditor Público Interno: Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Economia (1 vaga); Auditor Público Interno: Contabilidade (1 vaga); Biólogo (1 vaga); Contador (2 vagas); Fisioterapeuta (4 vagas); Fonoaudiólogo (3 vagas); Médico Veterinário (1 vaga); Nutricionista (4 vagas).

Professor PA (74 vagas); Professor PB: Educação Física (4 vagas); Professor PB: Geografia (2 vagas); Professor PB: História (1 vaga); Professor PB: Língua Portuguesa (6 vagas); Professor PB: Matemática (3 vagas); Professor PB: Arte (12 vagas); Professor Pedagogo (10 vagas); Psicólogo (5 vagas).

A jornada semanal de trabalho varia de 20 a 40 horas, dependendo do cargo. Os aprovados terão direito a uma remuneração mensal de R$ 1.642,20 a R$ 4.141,20. Além disso, a prefeitura oferece auxílio alimentação no valor atual de R$ 560,00.

Para participar

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 8 a 31 de outubro de 2024. A taxa de participação varia entre R$ 65,00 a R$ 85,00.

No entanto, os candidatos que se enquadram nos requisitos exigidos pelo edital podem pedir a isenção. O pedido deve ser feito entre os dias 8 e 9 de outubro de 2024. Assim, a classificação será realizada por meio de prova objetiva e prova de títulos.

A saber, a validade do concurso público será de dois anos. Contudo, o mesmo pode ser prorrogado uma única vez por igual período, por meio de decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Concurso Prefeitura Municipal de Piúma

Situação: inscrições abertas até 31/10

Banca: IDCAP

Vagas: 202 vagas + CR

Salário inicial: R$ 1.642,20 a R$ 4.141,20 (+ Vale alimentação R$ 560,00)

Edital: Piúma 2024

**Com informações de PCI Concursos