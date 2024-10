O Espírito Santo já é destaque no comércio de gengibre, que chegou a 40 países somente no ano passado. Agora, a história dessa cultura no Estado inicia uma nova fase com o registro da primeira venda direta do agricultor para uma importadora de outro país. É o que aconteceu com o produtor Alexandre Lemke Belz, da Região Serrana, e a Toff, empresa dos Países Baixos. A primeira carga de gengibre partiu da propriedade rural diretamente para o Porto de Vitória, no último dia 25 de setembro.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/mercado/produtor-capixaba-de-gengibre-exporta-para-empresa-neerlandesa/