Produtor cria fertilizante orgânico que combate nematoide e fusário

Em busca de uma solução para resolver a falta de recursos para compra de produtos que combatem o nematoide nas lavouras de banana, Sérgio Maia criou um fertilizante orgânico natural. A base de extratos de plantas e algas marinhas, o produto começará ser fabricado em escala comercial nos próximos dias.

A fábrica, instalada em Linhares, norte do Estado, tem capacidade para produzir 40 mil litros de fertilizante por mês e vai começar a operar com a metade da capacidade. A expectativa é chegar aos 40 mil litros em seis meses.

