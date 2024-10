Profissionais da limpeza urbana voltam aos trabalhos em Cachoeiro

Os profissionais da Corpus Saneamento e Obras Ltda, que prestam serviços de limpeza urbana em Cachoeiro de Itapemirim, voltaram aos trabalhos na noite da última terça-feira (23).

O diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES), informou que o término da greve ocorreu após um acordo entre o Sindilimpe-ES e a Corpus, suspendendo os avisos contra os 57 trabalhadores que estavam ameaçados de serem demitidos.

Em nota, a Corpus Saneamento e Obras Ltda informou que, após diálogo com o Sindilimpe, firmou um acordo para retomada dos serviços na noite da última terça-feira (22).

“As demissões estão suspensas até uma nova rodada de negociação. A empresa já está trabalhando para normalizar o serviço de coleta domiciliar no município”, diz a nota.