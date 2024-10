Projeto capacita futuros médicos e enfermeiros em escolas de Vila Velha

“Zé Gotinha nas Escolas”. Esse é o nome do projeto que está sendo implantado em Vila Velha, a fim de capacitar estudantes de Enfermagem e de Medicina para atuarem nas escolas da cidade levando informações sobre a imunização.



A expectativa é capacitar 90 alunos da graduação nas duas turmas iniciais, da Multivix, UVV e Novo Milênio. Eles serão os agentes de educação em saúde nas escolas, levando informações diversas relacionadas à imunização, a fim de gerar uma mudança de atitude duradoura, aumentando a confiança nas vacinas e na ciência.

Também espera-se como reflexo da qualificação o aumento nas coberturas vacinais e diminuição na hesitação em relação às vacinas. O projeto Zé Gotinha nas Escolas está sendo conduzido pelo Programa Municipal de Imunizações, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha, pelo Programa Saúde nas Escolas, da Secretaria de Educação, pelo Programa Estadual de Imunizações e por instituições educacionais parceiras.

