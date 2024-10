Projeto Entrenós abre inscrições para profissionais do audiovisual

As inscrições estão abertas até 21 de outubro para o primeiro ciclo de formação do projeto Entrenós, voltado para o aperfeiçoamento dos profissionais e demais interessados no setor audiovisual. As formações são gratuitas e ocorrem em três áreas do audiovisual: assistente de direção, gaffer (profissional que viabiliza a iluminação planejada pelo diretor de fotografia) e continuísta.

As oficinas ocorrem ainda em outubro presencialmente no HUBES+ no Centro de Vitória, enquanto a masterclass sobre continuidade ocorre online pelo Google Meet. Para participar é preciso fazer inscrição pelo link https://bit.ly/Entrenos01. As atividades ocorrem nas seguintes datas e horários:

Oficina de Gaffer: 25 e 26 de outubro, das 09h às 12h e das 13h às 18h, no HUBES+ (30 vagas presenciais)

Facilitador: Álvaro Brito

Oficina de Assistência de Direção: 28 a 31 de outubro, das 14h às 18h, no HUBES+ (30 vagas presenciais)

Facilitadoras: Carol Covre e Melina Galante

Masterclass de Continuidade: 6 de novembro, das 18h às 21h (sem limite de vagas, mas é preciso se inscrever)

Facilitadora: Marianne Macedo

Projeto Entrenós

O projeto Entrenós foi idealizado pelas diretoras Carol Covre, Melina Galante e por Ursula Dart, diretora da Ladart Filmes. Segundo Ursula, o Entrenós nasceu de uma confluência de ideias e necessidades do setor audiovisual capixaba. “Nossa proposta é dupla: oferecer uma base sólida para quem está iniciando na área e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar os profissionais que já atuam nessas funções aqui no Espírito Santo”, explica.

A diretora ressalta que o projeto visa não apenas formar novos talentos, além de propor um aprofundamento na área daqueles profissionais que já estão atuando no mercado, combinando teoria e prática para melhorar a comunicação e a eficiência nos sets de filmagem capixabas e por meio da promoção de trocas entre profissionais do nosso Estado de outros, como Álvaro Brito e Marianne Macedo.

O projeto Entrenós – Formação em Audiovisual é uma produção da Ladart Filmes em parceria com o Hub ES+ e o Governo do Estado do Espírito Santo. A realização é do Funcultura da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Vitória, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal Brasil – União e Reconstrução.

Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas em: https://www.instagram.com/entrenosformacao.

Saiba mais sobre as atividades

Gaffer

A oficina de Gaffer, conduzida por Álvaro Brito, irá aprofundar os conhecimentos em iluminação cinematográfica, elemento crucial para a qualidade visual das produções. É importante ter algum conhecimento sobre elétrica para participar desta oficina.

Álvaro Brito trabalha com iluminação há mais de vinte e cinco anos, começando pelo teatro e espetáculos e com o tempo sua especialidade se tornou o cinema. Participou de curtas, longas e muitos comerciais, trabalhando com Diretores de Fotografia de todo o mundo. Fez longas como “O Tempo e o Vento”, “Somos tão Jovens”, “Vou Nadar até Você” e séries para a Globo, Netflix e HBO.

Técnico Elétrico com boa experiência em projetar estruturas para Iluminação, na preparação de redes para comunicação dmx, Artnet e sACN e para o controle remoto de equipamentos de iluminação. Grande entusiasta da iluminação com LED, especialista em refletores Tungstênio, LED e HMI.

Ministra regularmente cursos e oficinas sobre equipamentos e técnicas de iluminação. Tem um Canal no YouTube chamado “TudoSobreLuz”, focado em trazer informações técnicas e novidades sobre equipamentos e técnicas de iluminação.

Assistência de direção

Na oficina de Assistência de Direção, Carol Covre e Melina Galante compartilharão técnicas avançadas para gerenciar sets de filmagem com eficiência.

Carol Covre é diretora, assistente de direção e montadora, formada em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Espírito Santo. Dirigiu os curtas-metragens “Córrego Grande, 13″ (2013) e “Perto da Minha Casa” (2015).

Trabalha há mais de 10 anos como primeira assistente de direção, tendo sua participação mais recente nos curtas-metragens “Remendo”, “Procuro Teu Auxílio para Enterrar um Homem” e “Inabitáveis”, e os longas-metragens “Os Primeiros Soldados”, “A Matéria Noturna” e “Adeus, Verão!” (em processo de finalização). Como montadora, trabalhou em diversos curtas, com destaque para “C(Elas)”, “Braços Vazios” e “Inabitáveis”, e no longa-metragem “Presença” (lançado em 2024).

Além de trabalhar diretamente na produção de filmes, também ministra aulas e oficinas de Assistência de Direção e Montagem.

Melina Galante é realizadora, roteirista e assistente de direção, graduada em Cinema e Audiovisual pela UFES e pós-graduanda em Escrita Criativa, Roteiro e Multiplataformas pela Faculdade Novoeste. Já dirigiu os documentários Desfragmentos (2014) e Lá não Venta Como Venta Aqui (2017), e as ficções O Quadro (2019) e O Panda e o Barão (em pós-produção), além de ter participados de mais 40 produções audiovisuais, entre longas-metragens, curtas-metragens, séries e videoclipes.

Integrou a equipe de roteiristas da série infantil “Olha o Passarinho”, atualmente em pós-produção. Fez parte do Grupo de Pesquisa em Cultura Audiovisual e Tecnologia (CAT/UFES), se dedicando aos estudos de narrativas seriadas, do coletivo de dramaturgia Elas Tramam e foi editora no site Séries Por Elas.

Também atua na produção de festivais e mostras de cinema, além de ministrar oficinas na área do audiovisual.

Continuidade no Audiovisual

Já a masterclass sobre Continuidade no Audiovisual será ministrada por Marianne Macedo e abordará técnicas sofisticadas para manter a coerência visual em produções complexas.

Marianne Macedo é Diretora, Primeira Assistente de Direção e Continuísta. Trabalha há quinze anos com produções audiovisuais e soma mais de 40 longa-metragens e séries. Recentemente (2023) dirigiu a série de ficção “No Ano Que Vem” produzida pela Fina Flor Filmes e exibida pelo Canal Brasil.

Atua na equipe de Direção em diferentes perfis de produções. Destaques para sua participação em longa-metragens como primeira assistente de direção em “Marte Um”, “Temporada”, “No Coração Do Mundo” (estes últimos da premiada produtora Filmes de Plástico), “A Felicidade Das Coisas” e “Mormaço”. Como Continuísta atuou em produções de destaques como “Um Contra Todos” para FOX Premium e “DOM”, série para Amazon Prime, ambas em todas as suas temporadas.

Desde 2013 ministra aulas e oficinas de Assistência de Direção e Continuidade.