Projeto visa a acelerar a transição energética no Brasil

O Projeto de Lei 327/2021, que busca acelerar a transição energética no Brasil, está previsto para ser votado neste mês de outubro na Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado. A proposta cria o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten), que tem como foco o incentivo ao uso de fontes renováveis, como solar, eólica e a geração de energia a partir de resíduos sólidos. O Paten também prevê a criação de um Fundo Verde, gerido pelo BNDES, que garantirá financiamento para projetos sustentáveis.

