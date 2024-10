Quadrilha é detida durante operação conjunta entre PC e PM em Castelo

Quatro suspeitos foram detidos durante uma operação conjunta realizada entre policiais civis e militares no bairro Niterói, em Castelo, na manhã desta sexta-feira (18).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), a operação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, em conjunto com a 3ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão para apurar crimes de receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, armas e drogas foram apreendidas.