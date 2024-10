Quer trabalhar? Empresa de Castelo está com vagas de emprego abertas

Oportunidade para você que mora em Castelo! A CS3 Revestimentos, localizada em Córrego Sossego, na zona rural de Castelo, está com duas vagas de emprego disponíveis.

As vagas de emprego ofertadas pela empresa, são para as funções de ajudante de expedidor e analista de sistemas sênior, contudo, alguns requisitos são necessários para ocupar o cargo.

Os interessados devem cadastrar seu currículo no site: https://cs3revestimentos.com.br/en/

Confira detalhes sobre as vagas:

Ajudante de expedidor

Principais atividades: auxiliar no processo de expedição; movimentação de material e organização de estoques.

Requisitos: ensino médio completo; residir em Castelo ou região e disponibilidade de horário.

Analista de sistema sênior

Principais atividades: responsável pelo desenvolvimento de funcionalidades e melhorias nos sistemas; parametrização e configuração para atender as necessidades da empresa; liderar e executar projetos estratégicos; colaborar com equipes multidisciplinares; identificar e resolver problemas técnicos e operacionais e fornecer suporte e treinamento para usuários finais.

Requisitos: ensino superior completo em áreas correlatas; conhecimento sólido em ERP/Senior; noções de API e conhecimento em bancos de dados.

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.