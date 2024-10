Vagas de emprego para diferentes funções em Cachoeiro; confira

Está procurando trabalho? a agência de consultoria, Brhasil Desenvolvimento Humano, está ofertando diversas vagas de emprego para Cachoeiro de Itapemirim.

Localizada na Praça Jerônimo Monteiro, número 31, no Centro, a agência está oferecendo vagas de emprego para as seguintes funções: gerente de produção, auxiliar de lavanderia, estoque de peças, serralheiro e monitor de câmeras e alarmes.

Os interessados nas vagas, devem enviar o currículo para: curriculos@brhasil ou (28) 99966-0098.

