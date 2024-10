“Querendo desistir”, Richarlison relata superação da depressão

O atacante Richarlison é o personagem da nova produção do Disney+. O documentário “Richarlison: O Pombo é Gente” estreia a primeira parte nesta quarta-feira (9), na plataforma de streaming. Com depoimentos exclusivos, a produção mergulha na vida do jogador do Tottenham, principalmente no trauma da depressão após a Copa do Mundo de 2022.

A produção é idealizada por Marcelo Gomes e será dividida em duas partes, com a primeira exclusiva no streaming. A estreia na ESPN será no sábado, às 22h. A segunda parte do conteúdo irá ao ar no canal esportivo no dia 19, também às 22h.

“Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, no meu auge. E estava chegando no meu limite mesmo, sabe? Não vou falar ‘se matar’, mas, eu estava numa depressão, querendo desistir”, revelou Richarlison no documentário.

O atleta também revela durante a produção como representar a seleção brasileira o impactou a vida pessoal: “Estava sofrendo muito ataque depois da Copa e junto com um problema pessoal dentro de casa afetou muito. Logo eu, tipo, parecia que era forte mentalmente, sabe? Depois da Copa do Mundo parece que desabou tudo”, completou Richarlison.

O desabafo do atleta à ESPN motivou alertas à população para os cuidados com a saúde mental na Inglaterra e ao redor do mundo. “A psicóloga salvou minha vida. Eu só pensava besteira, só pesquisava besteira de morte, sei lá… Hoje posso falar: procure um psicólogo você que está precisando. Procure porque é legal você se abrir”, disse o atacante.

Além de trazer a superação de Richarlison atualmente, a produção também mergulha nas origens do atacante, fazendo conexões por Manchester, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Nova Venécia (ES). Foram 31 entrevistados, que trouxeram revelações da infância e adolescência de Richarlison, como a tentação que quase levou ao tráfico.

Outras histórias versam sobre o pai do jogador, que também tinha talento no futebol, mas não seguiu no esporte, além dos testes feitos por Richarlison, inclusive o que ele foi reprovado no dia do seu aniversário. Mais para frente, a produção também conta a confusão na frustrada transferência do Fluminense para o Palmeiras.

