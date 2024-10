​Quiosques de praia em Vila Velha serão administrados por empresa privada

Seis quiosques na orla da Praia da Costa, conhecidos com “Asa Delta” serão administrados, a partir deste mês de outubro, por uma nova empresa. Após determinação judicial que decidiu pela desocupação do imobiliário, a Prefeitura de Vila Velha realizou a licitação para concessão onerosa de uso dos espaços público para exploração comercial.

A empresa vencedora, IG Sabor Alimentos, possui agora a atribuição da gestão, incluindo o desenvolvimento, implantação, comercialização e manutenção dos quiosques para atendimento das necessidades e conveniências de consumo dos usuários da orla da Praia da Costa.

À empresa será permitido realizar reparos nos imóveis, necessários ao início das atividades. Será obrigatória a construção de banheiros, conforme projeto constante no edital, devendo obter previamente as licenças exigidas pela legislação municipal.

Conforme Termo de Referência da Licitação, a empresa ainda vai apresentar um plano de ocupação com todas as informações de início das atividades e reparos necessários, o qual será analisado e aprovado pelo município.

O valor da concessão, conforme licitação, foi de R$ 6,5 mil por quiosque, sendo um total mensal de R$ 39 mil, totalizando R$ 469,5 mil anualmente. O concessionário deverá manter o funcionamento dos quiosques todos os dias da semana, bem como manter as características físicas da construção.

Em junho deste ano, por determinação da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, foi realizada a desocupação de cinco quiosques. Nesta terça-feira (08/10), o último quiosque que estava em funcionamento foi desocupado, também por determinação da Justiça.

