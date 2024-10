Renata Fiorio volta ser a única mulher vereadora na Câmara de Cachoeiro

Renata Fiorio (Progressistas) volta à Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e permanece sendo a única mulher a ocupar uma cadeira no Poder Legislativo municipal.

Ela foi eleita com 1.460 votos, sendo a 10ª mais votada do processo eleitoral de 2024.

Fiorio foi eleita pela primeira vez em 2016, com 1.247 votos. Na época, também era a única mulher na Casa de Leis. No ano de 2020, ela disputou o comando da Prefeitura de Cachoeiro.

Na disputa pela chefia do Poder Executivo, ela não obteve êxito. Dos 12 candidatos que participaram do pleito, a vereadora ficou na quarta posição, com 7.032 dos votos válidos, cerca de 7,21% do total.