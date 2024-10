Restaurante de Cachoeiro está com vagas de emprego disponíveis; confira

Está procurando emprego? Sua oportunidade chegou! O Katata’s Gourmet, restaurante de frutos do mar, está com três vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro de Itapemirim.

Localizada na Avenida Beira-Rio, número 496, no bairro Guandú, em Cachoeiro de Itapemirim, o restaurante está com três oportunidades de emprego abertas, para as funções de: chef, cozinheiro e auxiliar de cozinha.

Sobretudo, os interessados nas vagas de emprego oferecidas pelo restaurante, devem realizar a inscrição, clicando aqui!

