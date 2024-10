Casa do Serralheiro chega a Cachoeiro com vagas de empregos; confira

O município de Cachoeiro de Itapemirim vai ganhar, na próxima segunda-feira (28), uma filial da Casa do Serralheiro. É a primeira loja da rede inaugurada no Sul do Espírito Santo. A empresa chega à cidade com ofertas e geração de empregos.

Ao todo, são 2 mil metros quadrados onde os cachoeirenses vão poder encontrar diversos produtos em ofertas todos os dias.

O diretor comercial da Casa do Serralheiro, Lucas Reis, está otimista com a inauguração. “A expectativa com a loja de Cachoeiro é a melhor possível, de poder levar um atendimento diferenciado e humanizado, com promoções diárias e toda experiencia que só quem se envolve de verdade é capaz de proporcionar”,’ destacou.

Segundo ele, a escolha de Cachoeiro foi estratégica, já que o município é o principal polo econômico do Sul capixaba.

“É uma cidade de uma economia pujante, onde uma fatia importante do PIB capixaba circula através do setor de rochas ornamentais. Assim, entendemos a necessidade de levar a nossa experiência para todos os cachoeirenses”, afirmou.

A filial vai funcionar em uma área total de 2 mil metros quadrados no bairro Morro Grande. Para a abertura, foram gerados 20 empregos diretos na região.

Ainda há vagas em algumas funcões como operador de caixa e auxiliar de carga e descarga. Os interessados devem mandar currículo para o email: recrumento@casaserralheiro.com.br

Com a inauguração da filial Cachoeiro, sobe para sete o número de lojas da rede localizadas de norte a sul do Estado, inclusive região serrana.

Saiba mais sobre a Casa do Serraleiro

A empresa foi fundada em 2010 e pertence ao grupo Bremenkamp, com sede em Cariacica. Eles são considerados um importante elo entre as grandes usinas e os serralheiros, metalúrgicas, pequenas indústrias e demais interessados.

Unidade Cachoeiro de Itapemirim – Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, 1312 – Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim (ao lado do Posto Shell) Telefone: (28) 3321-8330

Unidade de Cariacica Rod. Br-262 – Campo Grande, Cariacica – ES, 29146-341 Telefone: (27) 3441-0548

Unidade de Serra BR-101, km 264 – Parque Res. Laranjeiras, Serra – ES, 29162-122 Telefone: (27) 3441-0548

Unidade de Vila Velha Rod. do Sol, 52 – Riviera da Barra, Vila Velha – ES, 29126-083 Telefone: (27) 3441-0548

Unidade de São Mateus Rod. Gov. Mário Covas, 1954 – Boa Vista, São Mateus – ES, 29931-200 Telefone: (27) 3441-0548

Unidade de Linhares Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, 5455 – Canivete, Linhares – ES, 29909-010 Telefone: (27) 3441-0548

Unidade de Santa Maria de Jetibá Av. Frederico Grulke – Santa Maria de Jetibá, ES, 29645-000 Telefone: (27) 3441-0548