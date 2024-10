Resultado da Mega-Sena, concurso 2788: aposta do Sul do ES fatura bolada

O concurso 2788 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (22) no Espaço da Sorte, em São Paulo, trouxe prêmios expressivos para diversas localidades do país, incluindo o Espírito Santo. Entre os destaques estão três apostas ganhadoras de municípios capixabas, que, juntas, faturaram mais de R$ 220 mil.

Apostas premiadas no Espírito Santo

Os municípios de Guaçuí, Viana e Vitória, no Espírito Santo, se destacaram com três apostas vencedoras com cinco números. Duas delas foram apostas simples e uma foi um bolão, totalizando um valor expressivo de prêmios.

Guaçuí/ES – Aposta registrada na Loterias Guaçuí Ltda. O apostador acertou cinco números e receberá R$ 55.255,44 por uma aposta simples, feita em uma unidade física. Viana/ES – A aposta vencedora foi realizada na Viana da Sorte Ltda. Assim como em Guaçuí, o apostador também acertou cinco dezenas com uma aposta simples e garantiu o valor de R$ 55.255,44. Vitória/ES – O bolão registrado na Detroit Loterias da Sorte Ltda, sob o nome de Pinte a Sorte, contou com 14 cotas e faturou R$ 110.510,82, sendo a maior premiação entre as apostas capixabas. Esta foi uma das principais apostas premiadas do concurso.

Números Sorteados no Concurso 2788

Os números sorteados no concurso 2788 foram: 23-37-39-47-52-56. Não houve ganhador do prêmio principal, mas diversas apostas em todo o Brasil acertaram a quina, levando para casa valores significativos.

Como funciona a Mega-Sena

A Mega-Sena é a principal loteria do Brasil, organizada pela Caixa Econômica Federal. Para ganhar o prêmio máximo, o apostador deve acertar os seis números sorteados, mas também há prêmios menores para quem acerta quatro ou cinco dezenas, como foi o caso das apostas do Espírito Santo.

Os sorteios ocorrem duas vezes por semana, às quartas e sábados, e o valor acumulado para o próximo concurso pode aumentar caso não haja ganhador na faixa principal.

Conclusão

O resultado da Mega-Sena, concurso 2788, trouxe alegria para os apostadores do Espírito Santo, que conseguiram garantir prêmios expressivos na quina. As apostas feitas em Guaçuí, Viana e Vitória mostram que a sorte pode sorrir para qualquer um. Fique atento aos próximos sorteios e boa sorte!