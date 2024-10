Rio Branco SAF anuncia a contratação do volante Bruno Silva

O Rio Branco SAF, anunciou nesta quinta-feira (10), a contratação do volante Bruno Silva, atleta campeão e muito conhecido no cenário nacional e internacional.

Com 38 anos, o experiente jogador assume a camisa 8 do Capa-Preta, chegando para reforçar a equipe nas disputas do Campeonato Brasileiro Série D, Copa do Brasil, Capixabão, Copa Verde e Copa ES. Todas as competições disputadas em 2025.

O novo atleta do Rio Branco, conta com passagens em grande clubes do cenário nacional, como: Fluminense, Botafogo, Internacional, Cruzeiro e Avaí.

Além de campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro, o volante também já foi eleito o melhor volante do Campeonato Brasileiro, fora participações em outras grandes competições, como a Copa Libertadores da América.

Em 2024, o volante Capa-Preta foi capitão e destaque na equipe do Remo, que conquistou o acesso para o Brasileirão Série B. Aliás, o atleta também entrou na seleção do campeonato.