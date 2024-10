Com recorde de atletas, capixabas disputam Jogos Universitários Brasileiros

A primeira parte da delegação que vai representar o Espírito Santo nos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) viajou, nesta terça-feira (8), para Brasília (DF), local da competição. Ao todo, mais de 200 pessoas, entre atletas, técnicos e staffs, vão representar o Estado na principal competição universitária do país, que será disputado a partir desta quarta-feira (9) até o dia 19 de outubro.

Os Jubs serão divididos em dois blocos: o primeiro, até o dia 13 de outubro, incluirá modalidades como atletismo, basquete X1, jiu-jitsu, e E-sports, como League of Legends e Free Fire. Já o segundo bloco, que se inicia no dia 13 e se estende até o dia 19, abrigará as modalidades coletivas, com jogos de basquete, futsal, vôlei, handebol, entre outras.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Espírito Santo consegue bater o seu próprio recorde com relação ao tamanho da delegação, segundo o presidente da Federação Universitária de Esportes Capixaba (Fuec), Gustavo Amorim. “É a primeira vez que passaremos a barreira dos 200 inscritos e isso é uma alegria enorme para a Federação, pois mostra a força do esporte universitário aqui no Estado. Ao todo, são 213 pessoas durante as duas semanas, sendo 188 atletas”, comentou.

Com o aumento da delegação, a expectativa é que o número de medalhas também aumente. No ano passado, durante a edição do Jogos Universitários Brasileiros, em Joinville (SC), o Espírito Santo encerrou sua participação com nove medalhas, sendo um ouro, três pratas e cinco bronze.

O vôlei masculino, com alunos da Multivix, foi o destaque nas modalidades coletivas, conquistando a única medalha dourada para o Estado. Nas individuais, destaque para os atletas do wrestling, que fecharam a competição com cinco conquistas.

“Estou muito esperançoso quanto ao número de medalhas. Acho que temos tudo para passarmos essas nove de 2023, principalmente porque o atletismo e a natação voltam a fazer parte dessa competição maior”, frisou Amorim.

Jubs

Esta será a terceira vez em quatro anos que o Jubs é realizado em Brasília. Nesta edição, aproximadamente sete mil participantes de todos os estados e do Distrito Federal participarão do evento. No total, 375 instituições de ensino superior (IES) vão competir em 31 modalidades, sendo 16 delas do Espírito Santo.