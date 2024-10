Rio Novo do Sul: prefeito aponta gestão com foco em mudanças climáticas

O prefeito de Rio Novo do Sul, Nei Castelari (Podemos), foi reeleito com mais de 70 % dos votos válidos nas eleições municipais deste ano. De olho nas tendências mundiais, o chefe do Poder Executivo municipal afirmou que nesse novo mandato dará maior atenção as questões climáticas.

LEIA TAMBÉM: A revolta das máquinas: robôs aspiradores insultam donos nos EUA

“Assim como pode ser percebido em todo mundo, as mudanças climáticas são hoje o grande desafio, seja das cidades, Estado e País. Atuar entre seca e chuvas torrenciais que causam tragédias e prejuízo, sabendo lidar de forma preventiva e atuante para minimizar os impactos seja da seca quanto de enchentes é um dos nossos principais desafios”, explicou Nei Castelari.