Rodrigo Faro sobre diagnóstico de câncer da esposa: ‘Vou estar ao seu lado’

Rodrigo Faro se pronunciou nesta quinta-feira (10_, após a mulher, Vera Viel, ser diagnosticada com um câncer raro e maligno. O apresentador aproveitou o momento para dizer que sempre irá apoiar a mulher e, tanto ele como as três filhas, Clara, Helena e Maria, estarão lá para cuidar da matriarca da família.

“Eu vou estar ao seu lado em cada segundo, segurando sua mão e cuidando das nossa família. Vamos vencer essa batalha juntos com a graça de Deus”, legendou ele.

A influenciadora foi internada no começo de outubro após descobrir um nódulo na coxa esquerda e estava esperando o resultado da biópsia para fazer a remoção da região inchada. Nesta quinta (10), ela compartilhou a notícia de que o caroço é um sarcoma sinovial, um tipo raro de tumor maligno.

No dia 4 de outubro, Vera contou aos seguidores que encontrou um caroço na perna. “Há umas duas semanas eu senti um nódulo na minha coxa esquerda e aí a gente correu para fazer alguns exames e viemos para o hospital. Os médicos decidiram fazer uma biópsia porque tem um nódulo na minha perna, a gente já entregou nas mãos de Deus”, disse.

Na época, ela pediu que os seguidores rezassem por ela. “Estamos aqui em oração, se Deus quiser vai ser um nódulo benigno, eu vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. A gente vai esperar agora o resultado para depois ver como é que tem que proceder”, explicou.

Depois do diagnóstico, a modelo desabafou: “Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início”, contou.

“Deus usando pessoas que foram como anjos e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta pra enfrentar essa batalha!”, escreveu.

