Roque, ex-assistente de palco de Silvio Santos, está internado em UTI

Roque, ex-assistente de palco do programa Silvio Santos, está internado em uma UTI. O portal Leo Dias publicou a notícia que Roque estava em um hospital, que foi confirmada pela esposa dele, Janilda Nogueira.

Em maio deste ano, ele foi internado com um pequeno sangramento no crânio frontal e diagnosticado com um meningioma, uma espécie de tumor benigno no cérebro, e desde então tem estado com a saúde mais debilitada.

Leia também: Últimos dias de Antonio Cicero foram de ‘paz e felicidade’ em Paris

“Ele está internado há quatro semanas no hospital, está muito desnutrido. Não estava se alimentando, tinha dificuldade para engolir o medicamento. Ele ficou muito fraco e teve infecção urinária. Então, teve que ir para UTI para colocar uma sonda pelo nariz para poder se alimentar e ficar mais forte”, disse a esposa.

Certa de que Gonçalo Roque, como é conhecido, deixará em breve o hospital, Janilda ainda contou que ele tem se alimentado via sonda que colocou na região do abdômen.

“Como ele estava muito desconfortável com a sonda no nariz, eles colocaram uma na barriga. Por enquanto, está se alimentado por ali. Se Deus quiser, logo logo ele vai estar em casa”, informou ela.