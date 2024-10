Saiba as atrações confirmadas para a Bienal Rubem Braga 2024

Este ano, a Bienal Rubem Braga 2024 terá como tema “Literatura e a Beleza de Nossas Raízes e Origens”. Assim, o evento literário contará com uma programação diversa, voltada para todas as idades.

Leia também: Inscreva-se nos editais de incentivo à cultura em Cachoeiro

Entre os destaques, está a escritora Carla Guerson, que lançou, ainda este ano, o livro Todo mundo tem mãe, Catarina, inspirado por suas vivências na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Em uma entrevista anterior ao AQUINOTICIAS.COM, Carla explicou que a escolha de Cachoeiro como cenário foi natural e profundamente pessoal.

Além dela, outra convidada importante é a escritora, historiadora, contadora de histórias e palestrante Luciene Carla. Ela também atuou como professora voluntária na Universidade Federal do Espírito Santo, onde ministrou a disciplina “O Negro no Espírito Santo”. Ademais, desde novembro de 2022, Luciene faz parte da Academia Cachoeirense de Letras.

Já o escritor Tino Freitas, que também estará presente, é músico, jornalista, especialista em Literatura Infantil, contador de histórias e mediador de leitura. Ele tem mais de 40 livros publicados e foi vencedor do Prêmio Jabuti com o livro Primeiras Palavras.

Além disso, Dani Costa Russo, escritora, jornalista, fundadora, curadora e editora do selo literário Auroras, voltado à publicação de obras escritas por mulheres, também participará do evento. Ela é autora do romance Beijos no Chão e de Cama Rainha.

Outra presença confirmada é a da cantora e compositora indígena Eloá Puri, que trará sua contribuição artística para a Bienal Rubem Braga.

Não podemos esquecer de Kiusam de Oliveira, uma das mais importantes autoras de literatura infantil brasileira contemporânea. Com vários livros publicados e diversos prêmios, incluindo o Prêmio ProAC Cultura Negra 2012, Kiusam é uma voz essencial na Bienal. Sua obra O mundo no black power de Tayó (Editora Peirópolis, 2013) foi considerada pela ONU um dos dez livros mais importantes do mundo na categoria Direitos Humanos.

Além de escritora, Kiusam é pesquisadora, consultora e formadora de profissionais da educação na perspectiva antirracista. Ela também é bailarina, coreógrafa e artista multimídia. Seu primeiro livro publicado pela Editora Moderna é Inesquecíveis.

Por fim, Micheliny Verunschk, escritora e historiadora, enriquecerá a programação com sua participação. Autora de livros de contos, poesias e romances, incluindo Nossa Teresa: vida e morte de uma santa suicida (Patuá, 2014), que ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, Micheliny certamente contribuirá com discussões relevantes na Bienal.

Ademais, os escritores João Moraes, Sávio Lima Lopes e Ricardo Mauricio também estão confirmados.