Saiba como utilizar a nota do Enem em programas do MEC

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será aplicado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 3 e 10 de novembro.

Com a nota do exame, os estudantes têm acesso a diversas oportunidades para disputar o ingresso no ensino superior. Os participantes podem usar os resultados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (Prouni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As notas também podem ser usadas em processos seletivos de instituições portuguesas.

Além disso, participar do Enem é um dos critérios para receber o Incentivo-Enem (R$ 200) do programa Pé-de-Meia. Aqueles que cursam a 3ª série do ensino médio em escola pública devem comparecer aos dois dias de Enem (incluve a uma eventual reaplicação) para ter direito ao valor.

O programa é destinado à permanência e à conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. Nesse contexto, ele oferece incentivos relacionados à matrícula, frequência, conclusão e participação em exames educacionais, entre outros fatores a serem considerados.

Conheça um pouco mais de cada programa:

Sisu

Um dos principais mecanismos de seleção para as universidades públicas e as instituições federais de ensino superior é o Sisu. Para participar do próximo processo seletivo, basta prestar o Enem 2024 e obter nota maior do que zero na prova de redação. No entanto, aquele que fizer o Enem na condição de treineiro não poderá participar. No Sisu, o candidato pode se inscrever em até duas opções de curso. Caso não seja selecionado na chamada regular, ele pode participar da lista de espera.

Prouni

O Prouni possibilita que o participante do Enem tenha acesso a bolsa de estudo integral (100%) ou parcial (50%) em instituições privadas de ensino superior. Para se inscrever, o estudante precisa obter, no mínimo, 450 pontos de média das notas das cinco provas do exame e não zerar a redação.

A classificação do candidato é feita com base no resultado do Enem, considerando as duas últimas edições imediatamente anteriores ao processo seletivo do Prouni. Em outras palavras, para as edições do Prouni de 2025, poderá se inscrever tanto quem prestar o Enem 2024 como quem tiver feito o exame em 2023. Para quem atende aos critérios da nota mínima exigida nas duas últimas edições do Enem, o sistema adota automaticamente a nota mais alta obtida.

Já para obter a bolsa integral, o estudante pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. No caso da bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Fies

O Fies oferece vagas para o financiamento de curso superior em instituições privadas de ensino para quem fizer o Enem 2024 e/ou para quem tiver feito as edições do exame de anos anteriores até 2010. Para se inscrever, o estudante precisa obter, no mínimo, 450 pontos de média das notas das cinco provas do Enem e não zerar a redação.

No caso de quem atende aos critérios da nota mínima exigida em mais de uma edição do Enem, o sistema adota automaticamente a nota mais alta obtida. Para obter o financiamento, o estudante pré-selecionado deve comprovar renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. A escala de financiamento varia de acordo com a renda familiar da pessoa.

Enem Portugal

Para as pessoas que desejam estudar no exterior, há a alternativa dos convênios firmados entre o Inep e instituições portuguesas que garantem acesso facilitado às notas dos interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica.

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Instituições de ensino públicas e privadas o utilizam para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos.