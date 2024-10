Saiba o motivo da forte queda no preço do conilon

Os preços do café conilon vêm caindo com força, voltando a fechar abaixo do arábica – o que não acontecia desde o final de agosto deste ano. Segundo pesquisadores do Cepea, a pressão sobre os valores está atrelada à previsão de chuvas mais expressivas para o cinturão cafeeiro brasileiro a partir da segunda semana de outubro.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/saiba-o-motivo-da-forte-queda-no-preco-do-conilon/