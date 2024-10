Saiba os 6 sinais que mostram que uma pessoa está tendo um AVC

Você sabe identificar os sinais de um AVC? O ”sorriso torto” também conhecido como desvio de rima labial é um dos mais conhecidos, além da dificuldade de falar. Mas existem outros sinais que se identificados rapidamente podem podem te levar ao médico há tempo de minimizar os danos cerebrais.

Primeiramente, você sabe o que é um AVC? O neurologista Davi Légora explica que o Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame, acontece quando o suprimento de sangue para o cérebro é interrompido.

Em seguida, Davi esclarece que esse bloqueio pode ocorrer de duas formas: por meio de uma obstrução, caracterizando o AVC isquêmico, ou pelo rompimento de um vaso sanguíneo, no caso do AVC hemorrágico.

Além disso, o neurologista destaca que a prevenção e o tratamento imediato são fundamentais para minimizar os danos ao cérebro e evitar consequências mais graves.

Por fim, segundo o especialista, os principais fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento de um AVC atuam ao longo de vários anos. Entre os mais comuns estão: hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, sedentarismo, obesidade e arritmias cardíacas. “A identificação e o controle desses fatores são cruciais para reduzir as chances de ter um AVC”, alerta Légora.

O neurologista destaca que o início dos sintomas de um AVC é súbito, acontecendo de forma rápida. Entre os principais sinais, ele lista seis que merecem atenção imediata:

“Diante de algum desses sintomas, é essencial procurar atendimento médico imediatamente”, enfatiza o especialista.

Um AVC leve, conhecido como Ataque Isquêmico Transitório (AIT), apresenta sintomas que duram menos de 24 horas e não deixam danos permanentes. No entanto, o médico destaca que o AIT é um sinal de alerta para um possível AVC maior, exigindo investigação médica cuidadosa.

Contudo, o AVC grave ocorre quando uma área maior do cérebro é afetada, seja por um vaso sanguíneo de maior calibre ou por atingir regiões delicadas, como o tronco encefálico, o que pode comprometer a respiração e até causar coma, explica o neurologista.

O médico ressalta que devemos considerar todo AVC uma emergência médica, pois quanto mais rápido for o tratamento, maiores serão as chances de recuperação.

