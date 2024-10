Saiba quem são os vencedores de concurso de café de Sooretama

A quinta edição do Concurso de Qualidade do Café Conilon de Sooretama divulgou, na última sexta-feira (18), durante uma cerimônia realizada na Fazenda Experimental do Incaper, os vencedores da competição que distribuiu R$ 24.500,00 em prêmios entre os 25 inscritos.

