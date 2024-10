São falsas informações que associam Toninho a demissões em Marataízes

O prefeito eleito de Marataízes Toninho Bitencourt (Podemos) usou as suas redes sociais para desmentir informações falsas que associam o seu nome a demissões na prefeitura.

“Só tomarei posse em 1º de janeiro de 2025. Não há qualquer vínculo de minha pessoa as demissões ou contratações que estejam ocorrendo no âmbito da Prefeitura Municipal de Marataízes, bem como nos consórcios da área da Saúde”, explica o prefeito eleito Toninho Bitencourt.

Atualmente a Prefeitura de Marataízes continua sob o comando do então prefeito Tininho Batista, que seguirá no cargo até o dia 31 de dezembro de 2024.

Toninho Bitencourt ainda tranquiliza a população e destaca que não há qualquer acordo ou algo neste sentido com o atual prefeito do município.

“O único responsável por demissões ou contratações até 31 de dezembro de 2024 é o prefeito atual. Portanto, são falsas quaisquer informações que estejam circulando sobre minha participação em eventuais atos que estejam ocorrendo no Executivo Municipal de Marataízes”, afirma Toninho.

