Se a moda pega: libélulas fêmeas se fingem de mortas para evitar machos

Um comportamento fascinante das libélulas fêmeas da espécie Aeshna juncea foi documentado em um estudo publicado pela bióloga Rassim Khelifa, da Universidade de Zurique.

Segundo o estudo, as libélulas simulam sua própria morte para evitar a cópula com machos indesejados. O comportamento, conhecido como “thanatosis”, ocorre quando a fêmea se joga ao chão e permanece imóvel, fingindo estar morta.

A estratégia tem sido eficaz para afastar os machos persistentes que tentam a cópula. Ao perceberem a fêmea inerte, os possíveis parceiros perdem o interesse.

O estudo observou que 60% das fêmeas que usaram essa estratégia conseguiram escapar de seus pretendentes. O comportamento é considerado uma adaptação ao acasalamento agressivo e à alta competição entre os machos por parceiras, garantindo maior controle das fêmeas sobre sua reprodução.

Com informações do EgoBrasil e Zurich University.

