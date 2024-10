Semifinais da Copa Paraíso de Futsal agitam Cachoeiro; confira datas

Nesta quinta-feira (3), vão começar as semifinais da Copa Paraíso de Futsal Sub-11 e Sub-15, com jogos eletrizantes, para agitar toda cidade.

Sempre com um bom público e realizado na praça do bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, a competição visa o desenvolvimento dos atletas e o entretenimento do público. Até o momento, o torneio contou com clássicos de tirar o fôlego, e agora, entra em sua reta final, com altas expectativas para as semifinais da competição juvenil.

A organização do torneio ficou surpresa com o desempenho memorável dos garotos. “A organização está surpresa com o desempenho memorável de cada projeto, que vem se apresentando na competição. Uma galeria de jogadores se destacaram durante a Copa Paraíso”, frisou Bruno Rodrigues, organizador da Copa Paraíso de Futsal.

Sobretudo, a curiosidade para saber quem será o próximo campeão da Copa Paraíso está incontrolável entre os moradores de Cachoeiro, seja amante de futebol ou não.

Confira datas da semifinal da Copa Paraíso de Futsal

Quinta-feira (3)

Sub-11: Santa Fé Muqui x Bom Gosto, às 19h30

Sub-15: Santa Fé Muqui x Escolinha Zumbi, às 20h30

Sexta-feira (4)

Sub-11: Escolinha Criança Bandeira x Bola no Pé, às 19h30

Sub-15: Escolinha Criança Bandeira x Molecada Gilson Carone