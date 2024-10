Servidor: Cachoeiro antecipa pagamento de outubro para segunda (28)

A Prefeitura de Cachoeiro vai antecipar o pagamento do funcionalismo municipal para a próxima segunda-feira (28), Dia do Servidor Público. A notícia foi dada pelo prefeito Victor Coelho, nesta sexta-feira (25), em suas redes sociais. Além disso, neste dia, também será ponto facultativo nas repartições públicas do município.

O pagamento do funcionalismo de Cachoeiro é efetuado no último dia útil de cada mês; mas, em outubro, será antecipado para homenagear os servidores. Com a iniciativa, serão injetados mais de R$ 24 milhões na economia local, impactando, diretamente, 7015 servidores do município.

“A prefeitura de Cachoeiro segue cumprindo o calendário e pagando aos servidores dentro do mês trabalhado e, também, contribuindo para aquecer a economia, já que boa parte dos recursos são destinados, principalmente, a setores como comércio e serviços. Com isso, também contribuímos para a geração e manutenção de postos de trabalho em vários setores”, avalia a secretária municipal de Administração, Ana Carolina Fornazier Bedim.

“Em comemoração ao Dia do Servidor Público, o salário deste mês será antecipado. No dia 28, todos já terão o pagamento na conta para aproveitarem o feriado, que será ponto facultativo nas repartições públicas. Continuaremos trabalhando juntos por nossa cidade, com dedicação e responsabilidade, sempre pensando no bem de todos”, afirma o prefeito Victor Coelho.