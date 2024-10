Sete empresas se unem à coalizão inédita de bem-estar animal

A Colaboração Brasileira de Bem-estar Animal (Cobea), iniciativa de cooperação pré-competitiva inédita no sul global, criada com o propósito de promover bem-estar animal e idealizada pela Produtor do Bem, oficializou recentemente a adesão de sete importantes atores da cadeia de proteína animal brasileira, sendo elas o Grupo IMC (International Meal Company), Special Dog Company, Minerva Foods, JBS Brasil, Planalto Ovos, Mantiqueira do Brasil e Danone Brasil.

