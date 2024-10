Veja quem são os suspeitos de assassinar sogros de prefeito de Cachoeiro

Valmir Santana Ribeiro, de 38 anos e Adriana de Souza Santos, de 36 anos, são suspeitos de assassinar o sogro e a sogra do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho.

Eles foram presos logo após cometerem o crime na manhã da última terça-feira (8). O delegado encarregado do inquérito, informou que Valmir confessou o crime. O casal de idosos foi mortos com golpes de faca.

“Ele fala que cometeu o crime imbuído de uma motivação de cunho patrimonial. Eles tinham o intuito de roubar o casal e ir embora para Campos dos Goytacazes, pois estavam sendo investigados por crimes em Cachoeiro, e iam usar os bens roubados para dar o pontapé e começar a vida em Campos”, conta o delegado.

Já Adriana de Souza Santos, de 36 anos, nega que tinha conhecimento do crime e que não matou os cachorros. “Ele imputa ela como mentora de incentivar o crime. A motivação do crime era para que não fossem reconhecidos após o roubo. Como ela já tinha se hospedado anteriormente no hotel, convenceu ele que a vítima sabia quem era e ela poderia ser presa”, pontua o delegado.

Adriana foi presa na casa do padrasto de Valmir. Ele contou aos agentes da GCM o local onde ela estava, após ser preso. Os dois foram presos em flagrante pelo crime de latrocínio e crime contra o meio ambiente. Os bens roubados foram trocados por drogas e ainda não foram localizados.