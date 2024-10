“Som da Esperança”: inspirado em história real, filme chega a Cachoeiro

O filme ‘Som da Esperança – A História de Possum Trot’, inspirado em uma história real, estreia nos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim nesta quinta-feira (24), e aborda o tema adoção. O longa é produzido pelo Angel Studios, responsável pelo lançamento do fenômeno “The Chosen: Os Escolhidos” e pelo filme “Som da Liberdade” (2023).

‘Som da Esperança – A História de Possum Trot’ retrata a emocionante jornada de uma comunidade no leste do Texas que transformou a vida de dezenas de crianças.

O filme acompanha Donna (Nika King) e o Reverendo WC Martin (Demetrius Grosse), que, movidos por uma profunda fé e compaixão, convencem os membros de sua pequena igreja a adotar 77 crianças do sistema de adoção, muitas delas rejeitadas por outras famílias.

Ao unir 22 famílias em um ato de amor e generosidade, essa comunidade rural não apenas acolhe as crianças, mas também inicia um movimento global em defesa dos mais vulneráveis.

‘Som da Esperança’ destaca como o amor e a união podem transformar vidas, inspirando o público a acreditar no poder da ação coletiva para mudar o destino de crianças esquecidas.

