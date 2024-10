Sonho de Criança: ONG em Viana oferta serviços para a comunidade

A Julia dos Santos gosta de fazer o artesanato e as aulas de luta. A Emilly Souza gosta das aulas de bate-papo, do reforço escolar. A Emanuelly dos Santos gosta do projeto. O Samuel Batista gosta de correr e brincar com o pessoal e a comer, ele conta que “aprendeu a ser educado, gentil com as pessoas e o reforço auxilia a aprender as matérias da escola”.

Os depoimentos acima são de algumas das 150 crianças que participam do projeto “Sonho de Criança”, em Vale do Sol. São mais de 8 anos de trabalho voluntário realizado que já atendeu mais de mil crianças e adolescentes de 4 a 15 anos.

A adolescente Ana Luiza Ribeiro Nascimento diz que quer ser psicóloga quando crescer, a pequena participa de atividades como o encontro com terapeutas e revela que gosta de conversar:

“Eu gosto de fazer artesanato, jiu-jitsu e reforço escolar. Tenho aprendido muita coisa legal aqui, como caixinhas, pintar, a gente aprende mais sobre as ações da escola e a me defender com o jiu-jitsu e praticar um esporte. Gosto muito de vir aqui e eu acho a tia Ruth muito legal porque ela disponibiliza muita coisa para a gente!”, revela Ana Luiza.

Centenas de crianças com as vidas transformadas

Rosana Bastos é uma das pessoas que participaram do projeto e teve a sua vida transformada. Hoje, ela é uma das voluntárias que integram a ação e conta que a ONG foi um divisor de águas.

“O projeto influenciou em muita coisa na minha vida, eu estava em depressão e a partir das ações daqui consegui superar. Esse espaço é um lugar onde a gente cuida das crianças para que elas possam crescer com tranquilidade. Sinto muita felicidade em estar aqui porque aqui o amor me curou, foi através de eu dar o amor que eu recebi a cura”, explica Rosana emocionada.

Durante a semana, as atividades são divididas entre aulas de jiu-jitsu, jantinha, artesanato, reforço escolar, atividades recreativas e encontros terapêuticos com psicólogos. O projeto atende crianças dos bairros Areinha, Arlindo Villaschi, Vale do Sol, Caxias do Sul e Soteco.

Quem comanda o espaço é Rutileia de Jesus, conhecida como tia Ruth. A filantropa conta com doações da comunidade e de estabelecimentos comerciais para realizar as ações que acontecem no quintal de sua casa.

Em parceria com a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, ela consegue realizar as aulas de reforço na Praça da Juventude, em Vale do Sol. Ruth diz que o portão não fica fechado em nenhum momento de segunda a sábado e que a animação deixa a casa completamente alegre.

Além do projeto, a tia Ruth ainda divide seu tempo com o trabalho na van escolar, ações da igreja que frequenta e os cuidados com a família, que apoia a motorista em seu projeto transformador.

Rutileia faz parecer que o dia possui mais de 24 horas para comportar tantas ações, o trabalho voluntário e a doação de tempo de ex-alunos do projeto e de parceiros de todas as horas explicam a essa multiplicação de tempo e o sucesso do projeto que fazem as crianças sonhar acordadas:

“Coloquei o nome do projeto de Sonho de Criança para que cada um pudesse realizar seus sonhos. Nosso objetivo é que saiam daqui médicos, advogados, prefeitos, entre outros. Temos uma sala na Praça da Juventude, cedida pela Prefeitura de Viana, em que os meninos fazem as aulas de reforço. O local é climatizado e é confortável, os alunos adoram”, Ruth comenta.

A transformação não tem fronteiras, atinge quem participa do projeto e àqueles que doam seu tempo para as crianças:

“Eu tinha uma rejeição muito grande para abraço, hoje, amo quando os meninos chegam e me abraçam, são abraços muito sinceros. Entregamos amor e recebemos amor”, comenta Ruth com um sorriso no rosto.