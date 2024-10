“Sorria 2” estreia nos cinemas de Cachoeiro; confira a programação

Entre os destaques, temos a sequência de terror “Sorria 2”, que promete envolver o público em uma atmosfera sombria, e o aguardado “Coringa: Delírio a Dois’’, que explora novas facetas do icônico vilão.

Para os fãs de animação, o divertido “Robô Selvagem” chega em 3D, enquanto a comédia nacional “Tudo Por Um Pop Star 2” garante momentos de leveza e risadas. Com tanta diversidade, o público pode aproveitar desde aventuras emocionantes até dramas intensos nas telonas.

O filme “Sorria 2” acaba de chegar às telonas, trazendo a sequência de um dos sucessos de terror mais aguardados pelo público. Com exibições tanto dubladas quanto legendadas, o longa promete dar continuidade à trama sombria e tensa que marcou o primeiro filme.

