Subprocuradora-Geral de Justiça Institucional é homenageada no ES

Em reconhecimento a sua atuação como Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) nos biênios 2020/2022 e 2022/2024, a Subprocuradora-Geral de Justiça Institucional, Luciana Andrade, foi homenageada com a Medalha de Honra do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG).

A solenidade aconteceu nesta terça-feira (15), no Palácio Anchieta, em Vitória e contou com as presenças de Procuradores e Promotores de Justiça do MPES, além de diversas autoridades de Estado.

Durante a cerimônia, o Procurador-Geral de Justiça do MPES, Francisco Martínez Berdeal, destacou a importância da honraria, não só individualmente, mas para toda a instituição: “Essa homenagem à doutora Luciana também é um reconhecimento a todo o MPES”, salientou.

O Presidente do CNPG e Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), Jarbas Soares Júnior, entregou a medalha e resgatou, em discurso, a trajetória e a carreira de Luciana Andrade, ressaltando a dedicação dela ao Ministério Público brasileiro.

Após receber a comenda, a Subprocuradora-Geral de Justiça Institucional agradeceu emocionada ao carinho de todos os presentes e relembrou a alegria e o desafio de assumir a grande responsabilidade do cargo, em plena pandemia de Covid-19, em 2020, no primeiro mandato à frente do MPES.

Medalha do Mérito do MPES

Durante a solenidade, o Presidente do CNPG e Procurador-Geral de Justiça do MPMG, Jarbas Soares Júnior, recebeu a Medalha do Mérito do MPES. A honraria foi conferida ainda no fim da gestão de Luciana Andrade, em abril deste ano, e aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

Meio Ambiente

Antes da solenidade, foi realizada, no Palácio Anchieta, a reunião “Atuação do MPES na área do Meio Ambiente”, com as presenças do governador Renato Casagrande, do Procurador-Geral de Justiça do MPES, Francisco Berdeal, e do Procurador-Geral de Justiça do MPMG, Jarbas Soares. Também estiveram presentes Procuradores e Promotores de Justiça do MPES e o secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni.

A reunião contou com apresentações da Dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente (CAOA), Promotora de Justiça Bruna Legora, e da Coordenadora do Grupo de Trabalho de Recuperação do Rio Doce (GTRD), Promotora de Justiça Elaine de Costa de Lima.

A pauta do encontro envolveu novas estratégias de atuação do Ministério Público, bem como Termos de Compromissos Ambientais firmados entre o MPES e órgãos municipais e estaduais de Meio Ambiente, ações de destaque realizadas pelo CAOA e os avanços da repactuação dos danos socioambientais do desastre no Rio Doce.