Supermercado está com vagas de emprego em Cachoeiro e Itaipava

O Frigolima Supermercados, empresa de compras e varejo, está com diversas vagas de emprego em aberto, em três diferentes unidades do supermercado.

Leia também: Confira vagas de emprego disponibilizadas por empresa de Cachoeiro

As vagas disponibilizadas são para as funções de repositor de frios (Itaipava), repositor de seção (Itaipava), operador de caixa (Basiléia/Cachoeiro) e auxiliar de serviços gerais (Novo Parque/Cachoeiro) e motorista entregador (Novo Parque/Cachoeiro).

Com exceção das vagas para auxiliar de serviços gerais, as outras quatro vagas disponibilizadas pelo supermercado contam com alguns requisitos, que são: 2° grau completo (desejável) e experiência na área (desejável). Para a vaga de repositor de frios, é necessário experiência na área.

Sobretudo, entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: salário compatível com o mercado, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida.

Os interessados nas vagas de emprego oferecidas pelo supermercado, devem enviar seu currículo para o WhatsApp do número: (28) 99991-0448.

Confira as principais atividades exercidas por cada função:

Repositor de frios (Itaipava)

Conferência de produtos expostos no balcão

Fatiar, pesar e embalar produtos

Realizar sugestão de compra

Limpeza e organização do setor

Repositor de seção (Itaipava)

Repor mercadorias nas prateleiras e gôndolas

Listar mercadorias para reposição

Requisitar mercadorias

Olhar a validade e precificação dos produtos

Manter as prateleiras e gôndolas limpas e organizadas

Operador de caixa (Basiléia/Cachoeiro)

Registrar vendas

Processar pagamentos

Fornecer atendimento de qualidade

Manter a organização do ambiente de trabalho

Motorista entregador (Novo Parque/Cachoeiro)

Dirigir veículos com cautela dentro das normas de trânsito

Detectar problemas mecânicos

Conferir e colocar os produtos embalados no carro

Descarregar as compras na casa do cliente

Receber, se necessário, o valor da compra no domicílio

Manter os carros de entrega limpos e organizados