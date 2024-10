Suzano abre inscrições para o Programa de Estágio Técnico 2025

A Suzano abriu inscrições para o Programa de Estágio Técnico 2025. A empresa é a maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto.

Com o objetivo de acolher novos talentos e promover um futuro sustentável, a empresa busca estagiários que compartilhem da visão de gerar um impacto positivo no mundo. Ela também espera que os alunos tenham o mesmo propósito de renovar a vida a partir da árvore e almejem construir uma carreira promissora de maneira grande e global.

Leia também: Confira as vagas abertas no Sine de Anchieta nesta segunda (7)

O Programa oferece 23 vagas de estágio no Espírito Santo. Os (As) interessados(as) devem atender aos seguintes requisitos:

Ter 18 anos ou mais;

Estar cursando o nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados;

Formação prevista para março de 2026 ou posterior, mantendo vínculo com a Instituição de Ensino por pelo menos um ano letivo;

Ter acesso e/ou mobilidade aos locais de trabalho;

Disponibilidade para trabalhar 6 (seis) horas por dia;

“Abrimos oportunidades para que novos talentos, das mais diversas áreas do ensino técnico, possam ingressar na Suzano. Estamos em busca de pessoas que se sintam conectadas com nossa marca e cultuem nosso propósito”, explica André Luís Costa Bergamini, Gerente Executivo de Gente e Gestão na Suzano.

Como se inscrever nas vagas de estágio?

As inscrições para as vagas de estágio são gratuitas e estarão abertas de 7 de outubro a 5 de novembro de 2024. Os interessados devem se inscrever através da plataforma Gupy, pelo link https://suzanoestagiotecnico.gupy.io/. O processo seletivo inclui convites para dinâmicas e entrevistas em novembro, com feedbacks sendo enviados durante o mês de dezembro. Os (As) estagiários(as) selecionados(as) iniciarão suas atividades entre março e abril de 2025.

Veja as vagas disponíveis no Espírito Santo

Aracruz (ES) | (Aracruz; Ibiraçu; João Neiva e Serra) – 16 vagas

Cursos aceitos: Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica, Automação Industrial, Agrícola, Química, Segurança do Trabalho, Administração, Ambiental, Florestal e Enfermagem.

Cachoeiro de Itapemirim (ES) | (Cachoeiro do Itapemirim) – 07 vagas

Cursos aceitos: Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica, Automação Industrial, Mineração, Ambiental, Química e Segurança do Trabalho.