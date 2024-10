Taça Aeroporto de Voleibol movimenta o esporte de Cachoeiro; saiba mais

A segunda edição da Taça Aeroporto de Voleibol Masculino foi um evento memorável, com jogos eletrizantes, que movimentaram Cachoeiro no último domingo (13).

Organizado pelo Kymera Voleibol Clube, o evento contou com seis equipes, formadas por atletas experientes e jovens muito bem preparados. O grande campeão do torneio foi a equipe do RPB, com o Selca sendo vice-campeão. Já o Kymera, ficou com a terceira colocação da Taça Aeroporto.

Sobretudo, o evento foi um sucesso, sendo um dos assuntos mais comentados em Cachoeiro neste final de semana, com muitas equipes despertando o interesse em participar, contudo, o número de vagas já havia sido preenchido.

“Para nós, da organização, isso é um sinal claro de que estamos no caminho certo. Sempre entregando um campeonato de qualidade, algo inédito no município”, frisou Lucas Cindra, um dos organizadores do torneio.

Estrutura

A segunda edição contou com uma estruturação muito melhor que a primeira, a organização, também foi um ponto forte desta edição. Além do espírito esportivo, a premiação incentivou ainda mais os atletas a acender a chama da competitividade. “As premiações foram um grande atrativo, com todos os jogadores se esforçando, não apenas para conquistar o primeiro lugar, mas também, para serem reconhecidos entre os melhores, na seleção do campeonato. Isso elevou muito o nível das partidas, que foram intensamente disputadas”, ressaltou Lucas.

Apesar dos desafios, Lucas Cindra e Cleber Leal, organizadores do evento, não desistiram. Mesmo com dificuldades, seguiram em frente, para entregar um campeonato eletrizante para Cachoeiro de Itapemirim. “Foi um sucesso! Recebemos muitos elogios, tanto das equipes presentes, quanto das pessoas que foram assistir. Que venham as próximas edições, pois essa foi só o começo, de um projeto muito importante que está por vir”, frisou.

“Gratidão! Primeiramente a Deus, e cada um de nossos patrocinadores, nossas amigas e todas as equipes que participaram. Todo sucesso é fruto das boas sementes que plantamos com esforço e dedicação, ao longo do caminho”, finalizou.

Confira a seleção do campeonato:

Melhor ponteiro: Bruno Martins (Kymera)

Bruno Martins (Kymera) Melhor levantador: Mateus Brave (Selca)

Mateus Brave (Selca) Melhor central: Edison Ramos (Selca)

Edison Ramos (Selca) Melhor libero: Daniel Martins (Selca)

Daniel Martins (Selca) Melhor oposto: Lucas Janina (RPB)

Lucas Janina (RPB) MVP: Lucas Janina (RPB)