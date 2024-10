Terra pode já ter ultrapassado 7 limites planetários; entenda o que são

O mundo pode ter ultrapassado sete de nove limites planetários que podem desencadear catástrofes ambientais irreversíveis na Terra. E o aquecimento global tem grande responsabilidade nisso, alertaram cientistas.

Ou seja, se não controlarmos o aumento global da temperatura, eventos como o colapso de ecossistemas e desastres climáticos extremos se tornarão cada vez mais frequentes (entenda mais abaixo).

A constatação é de um novo estudo, feito por pesquisadores do Instituto Potsdam para Pesquisa sobre o Impacto Climático (PIK), que analisaram os processos essenciais para a manutenção do equilíbrio ambiental na Terra.

